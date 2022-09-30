ПАРИЖ, 30 сен — ПРАЙМ. Необходимо, чтобы Еврокомиссия в ближайшие дни сделала предложения по снижению цен на газ и электричество, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Снижение цен на газ и электричество — это срочный вопрос… Впервые теперь и Германия признает, что сейчас в абсолютном приоритете является снижение рыночных цен, которые взлетели до безумных цифр, что невыносимо для наших соотечественников и предприятий. Необходимо, чтобы Еврокомиссия срочно сделала нам конкретные предложения в ближайшие дни для снижения этих цен", — заявил он в пятницу в эфире радиостанции Europe 1.

По его мнению, текущие цены ставят под угрозу местные производство и предприятия. Он полагает, что ЕК также должна облегчить механизм получения поддержки для компаний, которые потребляют много электроэнергии.

Ранее сообщалось, что правительство Франции 6 октября представит пакет мер по снижению потребления энергии в стране на фоне резкого роста цен на энергоносители.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии.

В целях экономии электроэнергии во Франции расширили запрет на световую рекламу, а магазинам запретили держать двери открытыми при работающем кондиционере или системе отопления. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию воздуха по ночам, снижать яркость освещения на 50% до прихода покупателей и на 30% в обычные часы в случае критического уровня потребления электроэнергии.