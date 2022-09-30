МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 6 миллиардов рублей на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российского оборудования для сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе химических технологий, сообщается в релизе кабмина.

"При этом 2 миллиарда рублей будет направлено на создание опытных образцов оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ), а 4 миллиарда – на разработку технологий для производства химических продуктов", — говорится в сообщении.

В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать и испытать российским производителям, электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы большой мощности и другие устройства. Всего в 2022 году будет начата работа по реализации 11 таких проектов.

"В будущем это позволит увеличить объемы производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80–140 миллионов тонн в год", — отмечает кабмин.

По технологиям химической продукции в 2022 году за счет финансирования начнется реализация 30 проектов. Речь идет в том числе об искусственном инулине и текстильных термостойких волокнах. Также в стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молочной кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических продуктов.

"С помощью федеральных средств будут созданы автомобильные шины с металлокордным каркасом. Они позволят повысить управляемость автомобилем и сэкономить расход топлива. В целом на выделенные 6 миллиардов рублей планируется запустить производство продукции, объем продаж которой составит не менее 12 миллиардов рублей", — сообщается в релизе.

Работы будут вестись в рамках федерального проекта "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности".