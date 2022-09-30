КИШИНЕВ, 30 сен — ПРАЙМ. Молдавия воспользуется резервным газом в случае прекращения поставок от "Газпрома", заявила в пятницу президент страны Майя Санду по итогам встречи с еврокомиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом. Молдавия закупит и будет хранить на Украине газ

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

"Если "Газпром" примет решение о прекращении поставок с 1 октября, у нас есть резерв, но его может хватить на несколько недель. Однако нам придется им воспользоваться. А далее будем закупать газ у альтернативных поставщиков", — сказала Санду.

Она обратилась к представителю ЕС оказать поддержку республике на случай усугубления экономического кризиса. "Чтобы пережить этот кризис, нам нужна поддержка. Нужно компенсировать гражданам подорожание природного газа", — отметила молдавский лидер.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство сделало резерв газа на 35 миллионов кубов, часть хранится в Румынии, часть — в Молдавии. По его словам, из Румынии газ может поступить по газопроводу Яссы-Кишинев. На данный момент эта магистраль еще не запущена.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начал отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.