БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Новые меры, согласованные министрами энергетики стран Евросоюза в пятницу для ответа на высокие цены на энергию, начнут применяться с декабря, говорится в сообщении Совета ЕС. Генсек НАТО обсудил с Шольцем ситуацию вокруг "Северных потоков"

Министры достигли политического соглашения по соответствующему регулированию об этих мерах. Оно будет формально одобрено по письменной процедуре в начале октября, отмечается в сообщении.

"Меры носят временный и чрезвычайный характер. Они будут применяться с 1 декабря 2022 года", — говорится в релизе.

Их действие, согласно сообщению, должно завершиться в течение 2023 года. В частности, снижение спроса на электричество будет действовать до конца марта, лимит на прибыль определённых компаний — до 30 июня.

"Регулирование вводит общие меры по снижению спроса на электроэнергию, а также по сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора конечным потребителям", — говорится в релизе.

Будет введена добровольная цель сократить на 10% валовое потребление электроэнергии и обязательная цель снизить на 5% потребление электроэнергии в пиковые часы, отмечается в нем.

Появится ограничение на рыночную прибыль компаний, генерирующих электроэнергию из более дешевых ресурсов — например, на базе возобновляемых источников, атомной энергии, бурого угля. Лимит составит 180 евро за мегаватт час. Доходы компаний сверх этого лимита власти стран ЕС смогут направлять на поддержку потребителей.

Государства будут сами выбирать меры для сбора и перенаправления этих избыточных доходов, отмечается в релизе. Страны смогут, в частности, поднять этот лимит или использовать меры, еще сильнее ограничивающие рыночные доходы компаний, вводить ограничение доходов других участников рынка, например, трейдеров.

Будет установлен обязательный так называемый "взнос солидарности" с прибыли предприятий, работающих в секторах сырой нефти, природного газа, угля и нефтепереработки.

Он будет рассчитываться на основе налогооблагаемой прибыли, определенной в соответствии с национальными налоговыми правилами, в финансовом году, начинающемся в 2022 и/или в 2023 годах, отмечается в релизе. Речь идёт о взносе с той части прибыли, которая будет превышать 20-процентный рост от среднегодовой налогооблагаемой прибыли с 2018 года.

"Взнос солидарности будет применяться в дополнение к обычным налогам и сборам, действующим в государствах-членах (Евросоюза — ред.)… Государства-члены будут использовать поступления от взноса солидарности для оказания финансовой поддержки домохозяйствам и компаниям, а также для смягчения последствий высоких розничных цен на электроэнергию", — говорится в сообщении.

Страны могут сохранить национальные меры, эквивалентные "взносу солидарности", при условии, что они совместимы с целями принятого в пятницу регулирования и приносят как минимум сопоставимые доходы, отмечается в сообщении.

Государства союза также смогут временно установить цену на поставку электроэнергии малым и средним предприятиям.