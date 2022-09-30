МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Голландские энергетические компании приняли решение отложить повышение цен, запланированное с 1 октября, из-за давления со стороны управления по делам потребителей и рынков (ACM), передает новостной портал DutchNews.
Как сообщило издание, компания Essent и ее дочка Energiedirect повысят цены не ранее 7 ноября. Другие крупные компании – Vattenfall и Eneco – пообещали отложить повышение цен до 15 октября.
Голландский регулятор пригрозил оштрафовать поставщиков электроэнергии за нарушение закона в случае повышения цен, так как они обязаны уведомлять клиентов об изменении ставок за 30 дней. Энергетические компании же заявляли, что трицатидневный срок был скорее ориентировочным, а не юридически обязательным периодом уведомления.
Управление по делам потребителей и рынков также призвало потребителей жаловаться напрямую на нарушения со стороны энергокомпаний.
https://1prime.ru/energy/20220930/838314102.html
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