БЕРЛИН, 30 сен — ПРАЙМ. Германия и Франция продвигают концепцию совместной европейской платформы для совместных закупок газа для государств ЕС, что, по мнению авторов идеи, позволит избежать конкуренции между странами и окажет сдерживающее влияние на цены, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Уточняется, что об этом стало известно из совместного документа Брюсселя, Берлина и Парижа, в котором изложена позиция для заседания Совета министров энергетики ЕС, проходящего в пятницу. Документ имеется в распоряжении Handelsblatt. Авторы документа призывают продвигать концепцию совместной европейской платформы для закупок газа, отмечает издание.

"Мы должны объединить все усилия для снижения цен для Европы. Мы призываем к усилению энергетической платформы ЕС в качестве средства повышения переговорной силы ЕС", — приводит издание выдержку из совместного документа французского и германского правительств.

Авторы документа также призывают к поиску решений на основе переговоров с основными газовыми партнерами ЕС.

Издание напомнило, что идея закупки газа посредством европейской закупочной платформы обсуждается в Брюсселе уже несколько месяцев. Комиссия ЕС ожидает, что это окажет сдерживающее влияние на цены. Прежде каждая из стран ЕС самостоятельно организовывала закупки газа. При этом отмечается, что в некоторых государствах закупки газа находятся исключительно в руках частных компаний, в других странах основную роль играют государственные игроки, в результате это приводит к ситуации, когда страны ЕС соревнуются друг с другом как конкуренты. Идея платформы должна противостоять этому.