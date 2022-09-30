МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Англосаксы фактически начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Европы, им уже мало санкций, заявил президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потоках". Путин считает, что практика санкций США против партнеров будет расширяться

"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — отметил Путин.

Глава государства провел выступление в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.