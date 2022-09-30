Англосаксы фактически уничтожают энергоструктуру Европы, заявил Путин
Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северных потоках"
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Англосаксы фактически начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Европы, им уже мало санкций, заявил президент России Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потоках".
"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — отметил Путин.
Глава государства провел выступление в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://1prime.ru/energy/20220930/838316513.html
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