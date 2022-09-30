БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза не согласовали введение потолка цен на российский газ из России, при этом против был не только Будапешт, но и другие страны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. СМИ: страны ЕС далеки от консенсуса в вопросе потолка цен на российский газ

"В первую очередь должен сказать, что меры чрезвычайной ситуации, предложенные Еврокомиссией, которые обсуждались сегодня, не включают введение потолка на газ. Очень важно подтвердить, что потолка на газ нет в обсужденных сегодня предложениях. Это хорошая новость, потому что введение потолка на газ было бы категорически вредно с точки зрения энергоснабжения", — сообщил он венгерским журналистам. Выступление Сийярто транслировалось в соцсетях.

Министр рассказал, что "несколько больших, сильных стран Европы также определенно выразили точку зрения, что предложения, вредящие энергобезопасности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, разделять нельзя".

"Сегодня по этому вопросу также не было решения", — заключил он.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.