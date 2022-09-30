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2022

https://1prime.ru/energy/20220930/838317114.html

Еврокомиссар по энергетике и министры ЕС опасаются непростой зимы

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ЕВРОКОМИССАР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ СТРАН ЕС ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЗИМА БУДЕТ НЕПРОСТОЙ, А СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ — ЕВРОКОМИССАР Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60