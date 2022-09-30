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2022
https://1prime.ru/energy/20220930/838317114.html
Еврокомиссар по энергетике и министры ЕС опасаются непростой зимы
Энергетика
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ЕВРОКОМИССАР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ СТРАН ЕС ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЗИМА БУДЕТ НЕПРОСТОЙ, А СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ — ЕВРОКОМИССАР Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССАР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ СТРАН ЕС ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЗИМА БУДЕТ НЕПРОСТОЙ, А СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ — ЕВРОКОМИССАР
Новость дополняется