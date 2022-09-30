МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЕВРОКОМИССАР ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ СТРАН ЕС ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЗИМА БУДЕТ НЕПРОСТОЙ, А СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЙ — ЕВРОКОМИССАР

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