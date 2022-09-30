"Системный оператор": российская энергосистема готова к присоединению новых территорий
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости представитель "Системного оператора ЕЭС".
"По имеющейся информации, на сегодня территории имеют достаточные собственные резервы генерирующей мощности для того, чтобы самостоятельно обеспечивать потребление. Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций. Не видим предпосылок для существенного изменения этих обстоятельств", — пояснил энергодиспетчер.
Он напомнил, что оперативное диспетчерское управление в электроэнергетике — "сфера безусловного выполнения действующих нормативно-правовых актов и регламентов, поэтому будет осуществляться в соответствии с актуальными документами". "Системный оператор" готов применять свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
https://1prime.ru/energy/20220930/838317330.html