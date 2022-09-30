МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости представитель "Системного оператора ЕЭС". Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России

"По имеющейся информации, на сегодня территории имеют достаточные собственные резервы генерирующей мощности для того, чтобы самостоятельно обеспечивать потребление. Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций. Не видим предпосылок для существенного изменения этих обстоятельств", — пояснил энергодиспетчер.

Он напомнил, что оперативное диспетчерское управление в электроэнергетике — "сфера безусловного выполнения действующих нормативно-правовых актов и регламентов, поэтому будет осуществляться в соответствии с актуальными документами". "Системный оператор" готов применять свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.