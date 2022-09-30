ЦЮРИХ, 30 сен — ПРАЙМ. Мощность взрывов на "Северных потоках" оценивается в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН. Англосаксы фактически уничтожают энергоструктуру Европы, заявил Путин

Письмо опубликовала глава шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах.

"Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 балла по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов", — говорится в совместном письме.

Как отмечается, две утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании, еще две – в исключительной экономической зоне Швеции.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.