В Италии проверят подразделения Enel в связи с жалобами клиентов
Итальянский регулятор проверяет подразделения Enel в связи с жалобами клиентов
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Итальянский антимонопольный регулятор AGCM в пятницу заявил, что проводит проверку двух подразделений крупнейшей европейской электроэнергетической компании Enel в связи с тем, что они якобы попросили клиентов оплатить счета за электроэнергию, по которым истекли сроки давности.
Согласно AGCM, в четверг он провел обыски в штаб-квартирах Enel Energia и Servizio Elettrico Nazionale.
Поводом для проверки стали десятки жалоб, полученных от клиентов, как говорится в заявлении Enel.
"Компании полагают, что всегда действовали в полном соответствии с первичными и отраслевыми нормативами, и уверены в том, что в ходе проверок смогут доказать справедливость своих действий", — добавила фирма.
Хотя указанные две компании в 2021 году уже были оштрафованы по такой же причине, Enel сообщила, что обжаловала данный вердикт и окончательное решение по этому делу еще не вынесено.
https://1prime.ru/energy/20220930/838320342.html
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