ООН, 30 сен — ПРАЙМ. Навредить "Северному потоку" выгодно США, а не строившей газопроводы России или потребляющей топливо Европе, заявил постпред РФ Василий Небензя. "Газпром" ищет решения для возобновления работы "Северных потоков"

"Выгодно ли произошедшее с "Северным потоком" США? Безусловно", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что прекращение работы трубопровода выгодно американским поставщикам, а с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность ЕС в области энергетики.

Он добавил, что в ЕС неоднократно подчеркивали значимость проекта и поддерживали его, Россия также не стала бы вредить трубопроводу, в который вкладывала деньги. "Рассматриваем действия по повреждению газопровода как умышленную диверсию", — подчеркнул Небензя.

Он заявил, что случившееся не могло быть организовано "простыми террористами". "Атака, которая едва ли могла произойти без вовлечения государства или подконтрольных государству субъектов", — сказал Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что Россия установит ответственных за атаку. По его словам, те, "кто стоит за этим, не может претендовать на положение не стороны вооруженного конфликта или на нейтральный статус, который, правда, западные страны уже давно нарушили".

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".