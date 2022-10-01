ООН, 1 окт — ПРАЙМ. На трех нитках системы "Северный поток", исходя из имеющейся информации, произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать европейски континент, заявила на заседании СБ ООН постпред Норвегии при ООН Мона Йуул. Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

"Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что ущерб, нанесенный "Северному потоку" и "Северному потоку 2", является результатом целенаправленных актов диверсии", — сказала Йуул.

"Нам нужно до конца разобраться в том, что произошло и почему. Даже если на это может потребоваться определенное время. Норвегия полностью поддерживает расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии", — указала она.

По ее словам, инцидент произошел на фоне энергетического кризиса в Европе и за ее пределами. "Те, кто за это в ответе, хотели посеять страх и вызвать незащищенность на европейском континенте", — указал она.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".