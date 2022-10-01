МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Механизм экономии ресурсов иностранных газотурбинных установок (ГТУ) вступает в силу в РФ с 1 октября — компании получают право экономить ресурс таких ГТУ, помещая их в резерв и включая в последнюю очередь, соответствующее постановление подписано правительством РФ. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Энергетическая отрасль РФ в связи с международными санкциями столкнулась с проблемой сохранения ресурса газотурбинного оборудования иностранного производства из-за проблем сервисного обслуживания и обеспечения производства. По данным Минэнерго, в России газотурбинные установки составляют порядка 8% (22 ГВт) от общего числа турбин.

В досанкционный период энергетические компании РФ не фиксировали соответствующих проблем в сфере сервиса и обеспечения комплектующими иностранных ГТУ, и необходимость в наличии утвержденного механизма отсутствовала. Подписанное же правительством РФ постановление регулирует этот вопрос.

Действовать механизм будет до конца 2023 года. На этот период поставщики электрической энергии, имеющие объекты генерации с газотурбинным двигателем, должны будут представлять "Системному оператору" (СО ЕЭС) информацию о необходимости (или наоборот отсутствии необходимости) экономии ресурса работы подобного оборудования. При условии, что СО ЕЭС будет установлено наличие рисков снижения надежности энергоснабжения потребителей, в соответствующем энергорайоне будет обеспечиваться помещение данного оборудования в резерв и включения в последнюю очередь.

Если экономия нужна, к дальнейшей работе такого оборудования при поставке электричества на рынок каждый месяц будет применяться специальный понижающий коэффициент, рассчитываемым с учетом нахождения иностранных ГТУ в резерве. Понижающий коэффициент рассчитывается по спецформуле и зависит от ряда составляющих. Его применение в конечном итоге приведет к некоему снижению платы за мощность для генератора.

"Системный оператор" ранее сообщал, что энергокомпании уже уведомили регулятор о необходимости экономии в октябре ресурса 21 ГТУ иностранного производства общей мощностью 2,4 ГВт.