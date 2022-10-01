Постпред Небензя: никакое расследование диверсии на "Северных потоках" не может проходить без России
ООН, 1 окт — ПРАЙМ. Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования", — сказал Небензя.
Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, он указал: "Очевидно, страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия, коими являются Дания и Швеция. Россия – владелец газопровода и сторона, наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.), и Германия, кто является главным выгодоприобретателем от этих трубопроводов".
Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: "Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится".
https://1prime.ru/energy/20221001/838321862.html