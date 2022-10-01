ООН, 1 окт — ПРАЙМ. Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

"Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ — владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования", — сказал Небензя.

Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, он указал: "Очевидно, страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия, коими являются Дания и Швеция. Россия – владелец газопровода и сторона, наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.), и Германия, кто является главным выгодоприобретателем от этих трубопроводов".

Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: "Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится".