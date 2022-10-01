ООН, 1 окт — ПРАЙМ. США и Великобритания поддерживают проведение расследования диверсии на "Северных потоках", которое проводят Дания, Швеция и Германия, заявили американский и британский заместители постпредов на заседании СБ ООН. Небензя: не может быть следствия по ЧП на "Северных потоках" без России

"Позвольте четко и недвусмысленно заявить, что мы глубоко обеспокоены очевидной диверсией, имевшей место на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", — сказал зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

По его словам, предпринимаются усилия по расследованию этого инцидента, и "Соединенные Штаты решительно поддерживают европейские усилия по проведению этого важного расследования".

"Это может занять время, но ради поиска истины торопиться не стоит. Важно, что мы сначала установили факты", — добавил он.

В свою очередь зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки также заявил, что Лондон поддерживает расследование, которое проводят Дания, Швеция и Германия.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".