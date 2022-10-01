ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Посольство России в Вашингтоне назвало заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по ситуации с терактами на международных газовых магистралях "Северного потока" примером демонизации России. Небензя: не может быть следствия по ЧП на "Северных потоках" без России

Диппредставительство отметило, что чиновник, с одной стороны, подчеркнул необходимость всестороннего анализа инцидента в Балтийском море и отказался "спекулировать о виновных в очевидном акте саботажа". При этом, добавляет посольство, Салливан, "противореча самому себе и элементарной логике", безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО к организации атак.

"Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны. Видим в нем глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию и желание манипулировать общественным мнением. Стремление "замести под ковер" неудобные вопросы о том, кому же на самом деле выгоден разрыв энергосвязей Москвы и европейских столиц", — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство также призвало к всестороннему и объективному изучению всех обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

В пятницу Салливан заявил, что администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран НАТО.

В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".