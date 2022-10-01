МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Темпы заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) продолжают снижаться пятый день. Показатели упали до минимального с начала сезона закачки (конец марта — первые дни апреля) значения — 0,15 процентного пункта за день из-за холодов. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Вся надежда на Украину: когда Европе перекроют газ

Согласно данным на конец газовых суток 29 сентября, которые закончились в 7.00 мск 30 сентября, ПХГ ЕС заполнены на 88,44%, за сутки показатель вырос на 0,15 процентного пункта (п.п.). Темпы закачки снижаются с 25 сентября — 0,32 п.п., 0,23 п.п., 0,2 п.п. и 0,18 п.п. в предыдущие дни. Для сравнения, средние темпы закачки в газохранилища ЕС в сентябре составляют 0,28 п.п.

Вместе с тем, Латвия, заполнившая свое хранилище лишь на 52,64% и по сравнению с другими странами ЕС больше всех не дотягивает до целевых 80%, уже третьи сутки подряд отбирает газ из ПХГ (–0,15 п.п.). Четыре дня подряд отбирает газ из хранилищ и Дания, в которой мощности для хранения хоть и заполнены более чем на 90%, но по ёмкости уступают хранилищу в Латвии в 1,4 раза.