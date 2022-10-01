Зампостпреда Китая при ООН: ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках
ПЕКИН, 1 окт — ПРАЙМ. Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы обеспечить безопасности трансграничной инфраструктуры после происшествия на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами. "Северные потоки" являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы", — сказал он.
Гэн Шуан считает, что разрушение ниток магистралей усилило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".
Он отметил, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду.
"Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки — не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", — добавил он.
Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".
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