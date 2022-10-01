ПЕКИН, 1 окт — ПРАЙМ. Китай готов взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы обеспечить безопасности трансграничной инфраструктуры после происшествия на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан. Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"

"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами. "Северные потоки" являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы", — сказал он.

Гэн Шуан считает, что разрушение ниток магистралей усилило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".

Он отметил, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду.

"Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки — не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", — добавил он.

Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".