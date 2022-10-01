КИШИНЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме, сообщил в субботу глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия воспользуется резервным газом при прекращении поставок "Газпрома"

"Поставки природного газа в Молдавию, суточным объемом в 5,7 миллиона кубов, идут в штатном режиме. По предварительным расчетам, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар США за тысячу кубометров", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра.

Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.

Сейчас республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.