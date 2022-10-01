КИШИНЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Молдавия разместит часть своих резервов газа на Украине и в Румынии, заявил в субботу на брифинге вице-премьер страны Андрей Спыну. Молдавия получает газ в штатном режиме

"Государственная компания "Энергоком" зарезервировала 53,5 миллиона кубометров газа, которые смогут покрыть необходимые объемы газа, если поставки от "Газпрома" все же сократятся. Мы разместим часть своих резервов газа в Румынии и на Украине. Частично там и там, потому что свободные объемы в Румынии имеют ограничения", — сказал он.

Спыну также сообщил, что молдавское правительство анализирует ситуацию. "Сейчас для Молдавии выгодная цена на газ, отмеченная в договоре с "Газпромом". Остальные возможности рассматриваются", — ответил он на вопрос журналистов о результатах поисков альтернативных поставщиков и возможных закупок газа на спотовом рынке в Европе,.

Ранее вице-премьер заявил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра.

Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа. Молдавия воспользуется резервным газом при прекращении поставок "Газпрома"

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.