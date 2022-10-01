Вице-премьер Молдавии Спыну: страна разместит часть резервов газа на Украине и в Румынии
КИШИНЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Молдавия разместит часть своих резервов газа на Украине и в Румынии, заявил в субботу на брифинге вице-премьер страны Андрей Спыну.
"Государственная компания "Энергоком" зарезервировала 53,5 миллиона кубометров газа, которые смогут покрыть необходимые объемы газа, если поставки от "Газпрома" все же сократятся. Мы разместим часть своих резервов газа в Румынии и на Украине. Частично там и там, потому что свободные объемы в Румынии имеют ограничения", — сказал он.
Спыну также сообщил, что молдавское правительство анализирует ситуацию. "Сейчас для Молдавии выгодная цена на газ, отмеченная в договоре с "Газпромом". Остальные возможности рассматриваются", — ответил он на вопрос журналистов о результатах поисков альтернативных поставщиков и возможных закупок газа на спотовом рынке в Европе,.
Ранее вице-премьер заявил, что "Газпром" в октябре сократит на 30% объем поставок газа в республику для обоих берегов Днестра.
Контракт "Газпрома" с предприятием "Молдовагаз" предусматривает наличие двух формул расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://1prime.ru/energy/20221001/838323599.html