МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм призвала американские энергетические компании снизить цены на топливо и восстановить его запасы. Бразилия получила первую партию российского дизельного топлива

Согласно заявлению на сайте министерства, компании получают рекордно высокие прибыли, но перекладывают расходы на потребителей. По мнению ведомства, динамика цен связана с проблемами с НПЗ и неспособностью компаний поддерживать на необходимом уровне региональные запасы. При этом экспорт бензина и дизельного топлива достигает рекордных уровней.

"Самое время американским энергетическим компаниям предпринять меры для снижения цен для потребителей и восстановить в этой стране запасы бензина и дизельного топлива, объемы которых меньше диапазона за пять лет", — сказано в релизе.