МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм призвала американские энергетические компании снизить цены на топливо и восстановить его запасы.
Согласно заявлению на сайте министерства, компании получают рекордно высокие прибыли, но перекладывают расходы на потребителей. По мнению ведомства, динамика цен связана с проблемами с НПЗ и неспособностью компаний поддерживать на необходимом уровне региональные запасы. При этом экспорт бензина и дизельного топлива достигает рекордных уровней.
"Самое время американским энергетическим компаниям предпринять меры для снижения цен для потребителей и восстановить в этой стране запасы бензина и дизельного топлива, объемы которых меньше диапазона за пять лет", — сказано в релизе.
https://1prime.ru/energy/20221001/838323704.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.