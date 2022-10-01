БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу нужно делать больше для сдерживания цен на энергоносители, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции в Болгарии, трансляция которого велась на сайте ЕК. Эксперт назвал последствия отказа от российских энергоресурсов для Европы

"Мы сделаем больше, чтобы сдержать стремительно растущие цены на энергию, которые ослабляют нашу экономику. Мы должны это сделать как европейцы вместе. Мы обсудим это в Праге с европейскими лидерами через несколько дней", — сказала она.

ЕС в течение последних нескольких месяцев принял ряд мер в сфере энергетики. В том числе, появился обязательный минимальный уровень заполнения подземных газовых хранилищ, установлена пока добровольная, но с возможностью стать обязательной цель по сокращению спроса на газ.

Министры энергетики стран ЕС согласовали ряд новых мер для ответа на высокие цены на энергию. Применение этих мер должно начаться с декабря. В них входят дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например, возобновляемой и атомной энергии. Полученные государствами ЕС таким образом дополнительные средства можно будет направлять на поддержку потребителей, в том числе, энергоёмких компаний.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявила, что ЕС необходимо до зимы принять дополнительные шаги для решения проблемы высоких цен на газ. В союзе обсуждаются варианты лимитирования его стоимости.