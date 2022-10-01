Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюзу нужно делать больше для сдерживания цен на энергоносители
БРЮССЕЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу нужно делать больше для сдерживания цен на энергоносители, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции в Болгарии, трансляция которого велась на сайте ЕК.
"Мы сделаем больше, чтобы сдержать стремительно растущие цены на энергию, которые ослабляют нашу экономику. Мы должны это сделать как европейцы вместе. Мы обсудим это в Праге с европейскими лидерами через несколько дней", — сказала она.
ЕС в течение последних нескольких месяцев принял ряд мер в сфере энергетики. В том числе, появился обязательный минимальный уровень заполнения подземных газовых хранилищ, установлена пока добровольная, но с возможностью стать обязательной цель по сокращению спроса на газ.
Министры энергетики стран ЕС согласовали ряд новых мер для ответа на высокие цены на энергию. Применение этих мер должно начаться с декабря. В них входят дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например, возобновляемой и атомной энергии. Полученные государствами ЕС таким образом дополнительные средства можно будет направлять на поддержку потребителей, в том числе, энергоёмких компаний.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ранее заявила, что ЕС необходимо до зимы принять дополнительные шаги для решения проблемы высоких цен на газ. В союзе обсуждаются варианты лимитирования его стоимости.
https://1prime.ru/energy/20221001/838324050.html