МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Уже в следующем отопительном сезоне планируется отказаться полностью от газа для централизованного отопления Украины и перейти на отопление биомассой и мусором, заявил Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Вся надежда на Украину: когда Европе перекроют газ

"К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира (город в Житомирской области – ред.) показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор", — процитировало его слова издание "Укринформ".

Витренко рассказал, что в Житомире строятся ТЭЦ, которые будут работать на биомассе и RDF (refuse derived fuel — твердое вторичное топливо, фактически бытовой мусор — ред.) и щепе. Общая мощность этих объектов составит 50 мегаватт. Витренко добавил, что "Нафтогазу" экономически выгоднее сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.

"Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца", — пояснил он.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна будет обеспечена энергоресурсами в осенне-зимний период. В свою очередь Витренко ранее посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, так как, по его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а сам отопительный сезон будет короче обычного.