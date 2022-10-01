БЕЛГРАД, 1 окт — ПРАЙМ. Запуск интерконнектора (соединительного газопровода) для поставок газа в Сербию из Азербайджана через Болгарию может произойти осенью 2023 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Сербии назвали продажу "Нефтяной индустрии Сербии" "Газпрому" ошибкой

Сербский лидер в субботу присутствует на открытии интерконнектора между Грецией и Болгарией протяженностью 182 километра. Он тянется от греческого города Комотини до болгарской Стара-Загоры. Трубопровод мощностью 3 миллиарда кубических метров газа в год с возможностью увеличения объемов до 5 миллиардов кубометров рассчитан на газ из Азербайджана в рамках Трансадриатического газопровода (TAP) и терминала для сжиженного природного газа в Александруполисе.

Вместе с Вучичем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в мероприятии участвуют президент Болгарии Румен Радев, премьер Греции Кириакос Мицотакис, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Румынии Николае Чука, президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

"Интерконнектор Сербии с Болгарией будет завершен через год, и я надеюсь, что в это же время года в 2023 (году — ред.) мы сможем провести такую большую церемонию в нашей стране. Почему это так важно для нас? Цена очень важна, не только объемы, это один из вопросов. Я также уверен, что у нас будут более сложные осень и зима, чем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен только что сказала, она должна быть оптимистом, она очень профессиональный политик", — заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг. В Сербии заявили о сохранении всех газовых проектов с Россией

По его словам в дальнейшем при поддержке ЕС планируется строительство соединительного газопровода Сербии с Северной Македонией.

Сербские власти ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. ЕС ранее выделил 50 миллионов евро дотаций, а Европейский инвестиционный банк — кредит в 25 миллионов евро на строительство интерконнектора Ниш-Димитровград протяженностью 109 км на сербской территории. В Сербии прокладка началась 1 февраля этого года.

Россия сейчас является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.