МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", говорится в заявлении Даунинг-стрит. Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.

"Они сошлись во мнении, что инциденты были явным актом диверсии. Премьер-министр (Трасс — ред.) предложила помощь Великобритании в продолжающемся расследовании", — говорится в документе.

Кроме того, премьеры согласились, что безопасность и защита Балтийского моря отвечает общим интересам, и "приветствовали расширение сотрудничества в рамках Объединенного экспедиционного корпуса", отмечается в релизе. Они также подчеркнули необходимость совместной работы "демократических стран-единомышленников" для повышения их энергетической независимости.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".