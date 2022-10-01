МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены по причине отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, сообщил "Газпром". Это связано с регулятивными изменениями, которые были введены в стране в конце сентября, пояснила компания.
"Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", — сказано в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
В "Газпроме" добавили, что компания ведет работу над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
Ранее итальянская Eni сообщала, что "Газпром" в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.
https://1prime.ru/energy/20221001/838324971.html
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