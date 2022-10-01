МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил поставку в Молдавию в октябре 2022 года газа в объеме 5,7 миллиона кубометров в сутки, об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. Молдавия запросила у "Газпрома" резервирование дополнительных запасов газа

Данный объем предопределен односторонним отказом Украины принимать газ из России на ГИС "Сохрановка", также сказано в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что представители "Газпрома" не подтвердили продолжение поставок газа в республику в октябре, так как компания "Молдовагаз" не выплатила авансовый платеж.

"Молдовагаз" сообщила о выплате остатка аванса за сентябрь в сумме 24 миллионов долларов в пятницу.

В октябре 2021 года молдавские власти договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.