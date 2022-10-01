МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Предложенная Лондоном помощь Дании в расследовании ЧП на "Северных потоках" — это "борьба лис за права кур", считают в МИД России. Британия предложила Дании помощь в расследовании ЧП на "Северных потоках"

"Борьба лис за права кур", — написала официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о помощи Лондона в расследовании терактов на "Северных потоках".

Великобритания предложила Дании помощь в расследовании терактов на "Северных потоках", сообщили в субботу на Даунинг-стрит. Согласно релизу, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датским премьером Метте Фредериксен в субботу в правительственной резиденции. Они обсудили ЧП на "Северных потоках", а также сотрудничество между Британией и Данией в сфере энергетики.