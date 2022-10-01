БЕРЛИН, 1 окт — ПРАЙМ. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках". Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

Фезер отметила в интервью газете Bild am Sonntag, что имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об "актах диверсии". По словам министра, Германия "очень тесно сотрудничает с Данией и Швецией" для выяснения причин произошедшего.

"Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей", — сказала Фезер, добавив, что ФРГ совместно с Польшей, Данией и Швецией проводит в море патрулирование, в котором задействованы силы и корабли германской федеральной полиции.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".