МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза упали за месяц примерно на 30%, до 0,25 процентного пункта (п.п.) в сутки, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Украина уже не поможет: когда Европа останется без газа

Сейчас в европейских хранилищах находится около 95 миллиардов кубометров газа, ЕС смог заполнить ПХГ скорее вопреки, чем благодаря сложившейся ценовой конъюнктуре, заявил РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.

"Задача по наполнению хранилищ в условиях ограниченного объема поставок российского газа действительно была крайне непростой. Ее выполнение обусловлено, в первую очередь, существенным увеличением закупок СПГ: поставки, предназначенные, как правило, для Азии, переманивались в Европу за счет ценовых премий", — сказал он.

В 2021 году страны Европы получили 75 миллионов тонн СПГ, а с учетом текущей динамики в 2022 году показатель может вырасти более чем в 1,5 раза — до порядка 120 миллионов тонн, уточнил он. Газ начал поступать по Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Общая емкость ПХГ региона составляет порядка 110 миллиардов кубометров, в настоящее время они заполнены на 87,83%, что соответствует примерно 95,3 миллиарда кубометров. В то же время в осенне-зимний период ЕС, как правило, потребляет порядка 250 миллиардов кубометров, то есть текущие запасы позволяют покрыть всего порядка 40% спроса, отмечает аналитик. Однако в материалах Еврокомиссии сообщалось, что ПХГ обычно обеспечивают только 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.

Закачка газа в сентябре была почти такой же интенсивной, как в сентябре прошлого года. При этом средний уровень заполненности подземных хранилищ ЕС по состоянию на 30 сентября примерно на 13 процентных пунктов выше, чем годом ранее, тогда как в марте, когда регион только выходил из отопительного сезона, разрыв составлял около 62 процентных пунктов. По сравнению со средним уровнем 2016−2020 годов, 30 сентября 2022 года средний уровень заполненности подземных хранилищ в ЕС был примерно на 1,7 процентного пункта ниже, но чуть выше, чем 30 сентября 2017 и 2018 годов.

Средние темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза в мае составили 0,45 процентного пункта, в июне — 0,37 п.п., июле — 0,36 п.п., а в августе — 0,37 п.п.