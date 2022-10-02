МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе впервые превысил закачку с момента окончания в регионе отопительного сезона (конец марта — начало апреля), при этом 16 из 18 государств союза, имеющих хранилища, продолжают закачку, следует из неуточненных данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Средние темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились почти на 30 процентов

Данные свидетельствуют, что показатель перешел в минус из-за того, что ПХГ в Бельгии — одна их самых маленьких по объему в ЕС — за день была опустошена.

По данным на конец газовых суток 30 сентября (завершились в 7.00 мск 1 октября), европейские ПХГ заполнены на 87,83%. Темпы закачки продолжают устойчиво падать с 25 сентября (0,32 п.п., 0,23 п.п., 0,2 п.п., 0,18 и 0,15 п.п. в предыдущие дни). Для сравнения, средние темпы закачки в хранилища ЕС в сентябре составили 0,25 п.п, тогда как месяцем ранее показатель достиг 0,37 п.п.

Темпы заполнения газохранилищ Европы снижаются шестой день, они опустились до 0,51 п.п. за день — минимального значения за полгода. Это связано с тем, что единственное хранилище в Бельгии было опустошено (− 92,09 п.п.). Но данные на GIE неокончательные и могут измениться. ФРГ, Дания и Швеция будут совместно расследовать ЧП на "Северных потоках"

Общий объем ПХГ в ЕС составляет около 110 миллиардов кубометров, сейчас в них около 95,3 миллиарда кубометров газа. Целевой уровень заполненности хранилищ в 80%, который европейские страны планировали достичь к 1 ноября, превысили 13 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. Из них порог в 90% перешагнули Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия, Хорватия, Дания, Швеция. Дальше всего от цели Латвия, где "подземки" заполнены на 52,54% (−0,09 п.п.).

ЕС на фоне ограничения поставок российского газа закупает СПГ, за который конкурирует с азиатскими потребителями. В европейские страны в 2021 году было поставлено 75 миллионов тонн СПГ, а с учётом текущей динамики в 2022 году показатель может вырасти более чем в полтора раза — до порядка 120 миллионов тонн, отмечал РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.