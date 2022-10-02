GIE: темпы заполнения ПХГ Евросоюза опустились до 0,51 процентного пункта за день
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе впервые превысил закачку с момента окончания в регионе отопительного сезона (конец марта — начало апреля), при этом 16 из 18 государств союза, имеющих хранилища, продолжают закачку, следует из неуточненных данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Данные свидетельствуют, что показатель перешел в минус из-за того, что ПХГ в Бельгии — одна их самых маленьких по объему в ЕС — за день была опустошена.
По данным на конец газовых суток 30 сентября (завершились в 7.00 мск 1 октября), европейские ПХГ заполнены на 87,83%. Темпы закачки продолжают устойчиво падать с 25 сентября (0,32 п.п., 0,23 п.п., 0,2 п.п., 0,18 и 0,15 п.п. в предыдущие дни). Для сравнения, средние темпы закачки в хранилища ЕС в сентябре составили 0,25 п.п, тогда как месяцем ранее показатель достиг 0,37 п.п.
Темпы заполнения газохранилищ Европы снижаются шестой день, они опустились до 0,51 п.п. за день — минимального значения за полгода. Это связано с тем, что единственное хранилище в Бельгии было опустошено (− 92,09 п.п.). Но данные на GIE неокончательные и могут измениться.
Общий объем ПХГ в ЕС составляет около 110 миллиардов кубометров, сейчас в них около 95,3 миллиарда кубометров газа. Целевой уровень заполненности хранилищ в 80%, который европейские страны планировали достичь к 1 ноября, превысили 13 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. Из них порог в 90% перешагнули Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Португалия, Хорватия, Дания, Швеция. Дальше всего от цели Латвия, где "подземки" заполнены на 52,54% (−0,09 п.п.).
ЕС на фоне ограничения поставок российского газа закупает СПГ, за который конкурирует с азиатскими потребителями. В европейские страны в 2021 году было поставлено 75 миллионов тонн СПГ, а с учётом текущей динамики в 2022 году показатель может вырасти более чем в полтора раза — до порядка 120 миллионов тонн, отмечал РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
https://1prime.ru/energy/20221002/838326747.html