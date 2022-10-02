ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — ПРАЙМ. Имеющиеся в распоряжении косвенные данные указывают на причастность Запада к взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки (СВР) продолжает собирать факты, заявил директор службы Сергей Нарышкин.
"Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://1prime.ru/energy/20221002/838328024.html
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