ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — ПРАЙМ. Имеющиеся в распоряжении косвенные данные указывают на причастность Запада к взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки (СВР) продолжает собирать факты, заявил директор службы Сергей Нарышкин. Германия хочет начать собственное расследование ЧП на "Северных потоках"

"Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", — заявил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".