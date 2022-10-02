ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — ПРАЙМ. В выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы высказывавшие ранее по отношению к магистралям негативную позицию страны, к которым относятся и США, и Польша, и Украина, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Нарышкин заявил о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках"

"Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы, определенные ранее высказывающие позиции страны", — сказал он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По его словам, "и США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что "эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого", поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться". Так Новак прокомментировал вопрос о ситуации вокруг "Северных потоков".

На вопрос о том, может ли попадание воды в прорыв труб вывести магистрали строя, Новак ответил, что таких аварий еще не было, а значит однозначно судить сложно.

"Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", — пояснил он.

ЧП на "Северных потоках" произошли в понедельник, 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию о ЧП у Дании, как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".