ДУШАНБЕ, 2 окт — ПРАЙМ, Лидия Исамова. В Таджикистане накануне согласно постановлению правительства страны были повышены тарифы на электроэнергию для физических и юридических лиц, за исключением Таджикской алюминиевой компании "ТАЛКО". Таджикистан снизил производство алюминия в первом полугодии

Согласно постановлению правительства Таджикистана, которое было официально опубликовано 13 сентября, население будет платить с октября 26,51 дирам (2,5 цента) за каждый кВт/часов электроэнергии вместо действующего тарифа в 22,66 дирамов (2,3 цента) за кВт/часов. В официальной прессе жителям страны накануне сообщили, что уже с 2 октября они будут получать квитанции с новой ставкой оплаты.

В документе говорится, что с 1 октября тарифы на электроэнергию повысятся для всех групп потребителей, за исключением алюминиевого завода "ТАЛКО".

Власти страны ранее заявляли, что действующие тарифы не покрывают затраты на выработку электроэнергии. В последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышались летом 2019 года. В 2020 повышение тарифов на электроэнергию и воду из-за пандемии COVID-19 не производилось.

Всемирный банк рекомендовал правительству Таджикистана начиная с 2017 по 2025 годы поднимать тарифы на электроэнергию для того, чтобы в стране электричество использовалось рационально и для улучшения финансового состояния энергохолдинга "Барки Точик".