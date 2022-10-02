МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам, сообщил замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз. Вольфович: концепцию безопасности Союзного государства нужно обновить

"В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств", — сказал замминистра в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

По его словам, в соответствии с планами идет работа над реализацией программы по формированию газового рынка Союзного государства. "По газовому рынку мы тоже двигаемся, тоже подготавливается проект договора, и мы в этом направлении работаем", — сказал Мороз.

Он подчеркнул, что в целом взаимодействие в рамках Союзного государства защищает потребителей в Белоруссии от "всяких внешних воздействий с энергетической точки зрения". "И по тем воздействиям, которые есть в Европейском союзе, мы не ожидаем и не видим, как это может сказаться на нас", — сказал Мороз.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа России и Белоруссии. Сообщалось, что принципы его работы стороны договорились разработать до июля 2022 года. Кроме того, по словам Путина, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также о едином рынке электроэнергии.

В соответствии с союзной программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере. Ранее в этом году в белорусском министерстве отмечали, что Белоруссия и Россия завершают подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства двух стран.