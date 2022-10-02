Британские власти намерены приобрести два судна для защиты трубопроводов
Британия намерена приобрести два специализированных судна для защиты трубопроводов и кабелей
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Британия собирается приобрести два специализированных судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу минобороны Бена Уоллеса.
"Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных судна для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что одно судно введут в эксплуатацию в конце 2023 года. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне "для ведения боевых действий на дне моря", которое будет приобретено в конце 2022 года. Второе судно собираются построить в Британии.
https://1prime.ru/energy/20221002/838330393.html
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