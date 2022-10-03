МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщает газета Times. В Британии выделят 1,5 миллиарда фунтов для утепления домов малоимущих

"Возможно, Британия объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество", — говорится в сообщении издания.

В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.

"Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества" — отмечает издание.

Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более "сложной", чем предыдущая.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.