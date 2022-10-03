АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Транспортировка каспийских газовых ресурсов на европейские рынки может ускориться в случае углубления энергетического кризиса, считает колумнист газеты Yeni Şafak Эрдал Танас Карагёль. Financial Times: зима в Европе будет холоднее, чем обычно

Транспортировка азербайджанского газа в Европу началась в конце 2020 года с вводом в эксплуатацию последнего сегмента Южного газового коридора – ТАР. В настоящее время покупателями азербайджанского газа являются Турция, Грузия, Греция, Болгария, Албания и Италия.

"Если газовый кризис между Россией и Европой углубится, то есть если потребность европейских стран в "Южном газовом коридоре" возрастет, транспортировка газовых ресурсов Каспийского моря на европейские рынки может ускориться. Очевидно, что "Южный газовый коридор" имеет жизненно важное значение для всех европейских стран в этот период, особенно потому, что он является альтернативой. Возрастающая роль этого коридора в обеспечении безопасности энергоснабжения также усилит стремление Турции стать энергетическим центром в регионе", — пишет аналитик.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.