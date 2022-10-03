АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о преодолении "еще одного большого шага" по добыче газа в Черном море, никаких отклонений от графика нет. В Турции оценили перспективы потребления Европой газовых ресурсов Каспия

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

"Еще один шаг по черноморскому газу позади. С каждым днем мы шаг за шагом приближаемся к нашей цели. Cудно Seven Arctic, которое будет прокладывать кордонную линию привязки на морском дне, строить крупные сооружения на Сакарьинском газовом месторождении, находится в Турции", — написал министр в Twitter.

Генеральный директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин в свою очередь объявил о завершении "одного из важных этапов проекта разработки газового месторождения Сакарья".

"Никаких отклонений от графика нет, полный вперед", — приводит слова Бильгина газета Sabah.