МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Официального запроса на посещение Запорожской АЭС генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не поступало, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. Представители США и Украины обсудили поддержку Киева и ситуацию вокруг ЗАЭС

"В средствах массовой информации проходила ситуация о том, что к нам собирается опять Гросси. Он приедет вроде как на Украину и в Российскую Федерацию. Мы его в нашей Российской Федерации, конечно же, ждем непосредственно на станции, готовы предоставить дополнительные материалы, рассказать всю правду о том, что происходит на атомной станции", — сказал он в эфире "Россия 24".

"Пока нет, пока только информация из СМИ", — уточнил Волга в ответ на вопрос, не поступало ли официальных обращений по поводу визита главы МАГАТЭ на ЗАЭС.

По его словам, Запорожская АЭС работает в штатном режиме, все реакторы заглушены, ведется работа по восстановлению инфраструктуры после нанесенных в течение последних полутора месяцев ударов.

"Сейчас все приведем в порядок и ждем решения по поводу дальнейшей работы Запорожской атомной станции. Пока приходит лишь электроэнергия для внутренних нужд, генерации никакой не происходит. Фон радиационный в норме по докладу служб РХБЗ, которые находятся на территории станции. Рабочая группа МАГАТЭ находится на месте, работает в том же самом штатном режиме", — рассказал глава администрации.