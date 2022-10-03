il Messaggero: удаленная работа стала роскошью для итальянцев на фоне роста энерготарифов
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Рост цен на электроэнергию и газ делает менее привлекательной удаленную работу для итальянцев, пишет газета il Messaggero.
"С ростом платежек гибкая работа становится роскошью, которую многие больше не могут себе позволить, если хотят дотянуть до конца месяца", — говорится в статье.
По оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Что касается газа, то официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев года объем расходов средней итальянской семьи на газ составил 1500 евро, а с октября тарифы могут вырасти до 300 евро в месяц (на 170 евро больше, чем в прошлом году). По оценке аналитического центра Nomisma, годовой рост может составить до 680 евро.
Согласно исследованию Национального института анализа государственной политики (Inapp), только 20% работников итальянских государственных и частных предприятий готовы "зарабатывать меньше, лишь бы вести трудовую деятельность" не из офиса несколько дней в неделю. Сотрудники государственной сферы требуют компенсации затрат на энергию при работе из дома, аналогичная ситуация наблюдается и в частном бизнесе, где, однако, возможности такого возмещения часто не предусматривается. В то же время подсчитано, что так называемый smart working позволяет сократить расходы на содержание офисов наполовину.
С выходом страны из чрезвычайной ситуации, связанной с пандемии коронавирусной инфекции, режим удаленной работы касается порядка четырех миллионов человек. При этом вопрос невозмещения расходов на электроэнергию и газ затронет около 700 тысяч госслужащих, отмечает il Messaggero. Повышение тарифов замедляет распространение работы в гибком режиме, становясь проблемой, которые отдельные сотрудники и профсоюзы ставят перед заключением трудовых соглашений.
https://1prime.ru/energy/20221003/838336622.html