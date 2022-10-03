БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на брифинге. Источник: страны ЕС приветствуют предложения ЕК по новым энергомерам

"У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит (глав государств Евросоюза — ред.) в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Мы послушаем лидеров, мы продолжим наши контакты с правительствами… После этого мы планируем представить новые предложения" — сказала она о новых энергетических мерах.