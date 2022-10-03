МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Финская электросетевая компания Fingrid обновила свой прогноз по доступности электроэнергии зимой, подчеркнув необходимость дальнейших мер экономии, говорится в сообщении оператора. Власти Таджикистана повысили тарифы на электроэнергию

"Fingrid обновил оценку достаточности электроэнергии на предстоящую зиму: потребление электроэнергии снизилось — меры по экономии должны быть продолжены", — подчеркнули в компании.

В сентябре потребление электроэнергии в Финляндии снизилось в среднем на семь процентов по сравнению с предыдущим годом, финны должны быть готовы к возможности отключения электроэнергии предстоящей зимой, в очередной раз напоминает оператор.

Новая оценка пикового потребления электроэнергии предстоящей зимой составляет 14 400 МВт, что на 700 МВт меньше по сравнению с первоначальной оценкой, сообщили в Fingrid.

Отмечается, что финский рынок энергодефицитен примерно на 15-20%. В данный момент дефицит покрывается из Швеции. При этом ожидается, что вывод на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" в декабре позволит снизить дефицит на 10-15%.

Fingrid с июня выпускает прогнозы развития ситуации с электроэнергетикой предстоящей зимой, рассматривая негативные варианты развития событий. Впервые оператор спрогнозировал негативный сценарий с веерными отключениями в Финляндии зимой до двух часов 17 июля.