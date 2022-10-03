МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировая энергетическая неопределенность может длиться достаточно долго, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Еврокомиссия не планирует выдвигать новых предложений по энергомерам

"На фоне роста стоимости ресурсов, как следствие, кстати говоря, санкций против нашей страны, все развернулось в значительной степени на 180 градусов. По сути мир переживает энергетический кризис. Поэтому и наши подходы в этой сфере должны быть направлены в будущее. Но они должны учитывать текущую ситуацию, поскольку мы понимаем, такая энергетическая неопределенность может длиться достаточно долго", — сказал политик в ходе заседания президиума совета при президенте России по науке и образованию в понедельник.

Медведев добавил, что акценты современной экологической повестки смещаются в связи с изменениями на рынке энергоносителей.