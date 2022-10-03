МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мировая энергетическая неопределенность может длиться достаточно долго, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"На фоне роста стоимости ресурсов, как следствие, кстати говоря, санкций против нашей страны, все развернулось в значительной степени на 180 градусов. По сути мир переживает энергетический кризис. Поэтому и наши подходы в этой сфере должны быть направлены в будущее. Но они должны учитывать текущую ситуацию, поскольку мы понимаем, такая энергетическая неопределенность может длиться достаточно долго", — сказал политик в ходе заседания президиума совета при президенте России по науке и образованию в понедельник.
Медведев добавил, что акценты современной экологической повестки смещаются в связи с изменениями на рынке энергоносителей.
https://1prime.ru/energy/20221003/838340808.html
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