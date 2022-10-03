МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Акции протеста против резкого увеличения энерготарифов проходят в понедельник во многих крупных итальянских городах, передает новостной телеканал SkyTg24. СМИ: итальянцы отказались от удаленной работы из-за роста энерготарифов

Выступления трудящихся и предпринимателей организованы по призыву итальянского профсоюза Usb в Международный день борьбы с кризисом и дороговизной, который объявила 3 октября Всемирная федерация профсоюзов.

Usb призвали "противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября". В документе подчеркивается, что Евросоюз не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, вызвавшей бурный рост цен на газ. При этом руководство профсоюза обращает внимание на "таинственную" атаку на газопровод "Северный поток", в результате чего США получили явную выгоду.

Профсоюз, напомнив о том, что европейские власти продолжают тратить огромные государственные средства для военной поддержки Украины, подчеркнул приближение момента экономического краха итальянских семей и предприятий.

Манифестации протеста состоялась в Турине, где перед региональным отделением ведущей нефтегазовой группы страны Eni с утра собрались активисты ряда молодежных и левых организаций, а также в центре Неаполя, где один из протестующих сжег свои счета за свет и газ. В административном центре области Сардиния городе Кальяри активисты выразили свой протест перед областными отделениями электроэнергетического концерна Enel и крупнейшего государственного пенсионного фонда Inps. Кроме того, в Риме, Милане, Флоренции, Пизе, Сполето и других итальянских городах манифестации пройдут вечером.

"Ситуация очень серьезна. Увеличение цен вызвано выбором правительств, остающихся на империалистических позициях, и постыдной спекуляцией, которой занимаются крупные компании. Энергия должна быть общественной. Это единственный способ установить потолок цен", — отметил руководитель туринского отделения Usb Энцо Микколи.

К профсоюзным активистам готовы присоединиться также члены нового общественного движения "Не платим", призывающее прекратить оплачивать счета за коммунальные услуги, тарифы на которые за последние месяцы выросли в разы.