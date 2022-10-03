ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Эстонии Алар Карис считает, что в высоких ценах на энергоносители виновата РФ. В Евросоюзе согласовали новые меры в ответ на высокие цены на энергию

Как сообщила канцелярия главы государства, в понедельник по приглашению президента собрался совет по государственной обороне, который обсудил вопросы, связанные с энергетической безопасностью.

По словам Кариса, Россия ведет опасную игру не только на Украине, но и с энергетической безопасностью всей Европы.

"Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что именно Россия уже год стоит за высокими ценами на энергоносители. Цель Москвы – загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от наших принципов и от поддержки Украины", — заявил президент на пресс-конференции по итогам заседания совета по гособороне.

По словам Кариса, сейчас Эстония должна серьезно потрудиться, чтобы обеспечить себе на предстоящую зиму энергетическую безопасность, а обеспечение газоснабжения должно быть одной из важнейших задач для правительства.

"Совет по гособороне получил исчерпывающую информацию о рисках и мерах, которые помогли бы обеспечить этой зимой свет и тепло во всех домах Эстонии. Сегодня речь идет не только о суммах, которые зимой придется выложить за комнатное тепло и электричество, но и о других рисках. Я здесь имею в виду возможные временные перебои в подаче электроэнергии, а также газоснабжение в отопительный сезон", – подчеркнул президент.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.