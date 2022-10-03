БЕЛГРАД, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич назвал обыски, которые провела прокуратура Румынии в офисе сербской компании "НИС Петрол", подконтрольной группе "Газпром нефть", попыткой "дисциплинировать непослушных". Вучич надеется, что Сербии не придется вводить санкции против России

Румынские СМИ сообщили в понедельник, что прокуроры Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в понедельник провели обыски в Тимишоаре и Бухаресте у компании "НИС Петрол", контролируемой российской компанией "Газпром нефть", в рамках уголовного расследования незаконной передачи компьютерных данных и коммерческой тайны.

Сообщалось, что обыски прошли по девяти адресам: на рабочих местах, а также в домах некоторых сотрудников.

"Это чтобы дисциплинировать тех, кого считают непослушными. Притом вообще не исключена возможная вина НИС, но не знаю, в чем дело, не занимался этим. Важно отметить, что там нет сербских граждан и к нам это не имеет отношения", — заявил Вучич журналистам в Будапеште.

"Речь идет о россиянах, запросим дополнительную информацию от румынской полиции… Во всяком случае, нам только этого не хватало, как будто каждый день кидаем в Бога камень", — эмоционально сказал сербский лидер.

Вучич заявил 14 сентября, что налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи углеводородов российскими компаниями в Сербии невозможно поднять выше нынешних 3% без расторжения договора с компаниями группы "Газпром", что повлекло бы за собой последствия. По его словам, НДПИ в размере 3% сейчас выплачивается за добычу углеводородов на территории Сербии, "которой уже почти нет", но изменение условий договора стало бы его нарушением и основанием для расторжения.

В январе 2008 года "Газпром нефть" подписала соглашение о приобретении контрольного пакета (51%) государственной компании "Нефтяная индустрия Сербии" ("НИС — Газпром нефть"), являющейся одной из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных компаний. "Газпром нефть" в мае этого года на Белградской бирже снизила долю в НИС с 56,15% до 50%, владельцем 6,15% акций стала головная компания "Газпром". Пакет в 29,87%, принадлежит Сербии, остальное — менее крупным акционерам.

Основная деятельность компании – разведка, добыча и переработка нефти и природного газа, сбыт продуктов переработки, реализация проектов в сфере петрохимии и энергетики. В Сербии находятся нефтяные и газовые месторождения, нефтеперерабатывающий завод "Панчево", нефтебазы и сеть автозаправочных станций. По данным компании, вклад в бюджет Сербии — обязательства НИС по налогам и другим государственным доходам в 2021 году — составили 217,8 миллиарда динаров (около 1,8 миллиарда евро), что на 21% больше, чем в 2020 году.