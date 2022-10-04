МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "ОДК-Авиадвигатель" заключило контракт с "Сахалинэнерго" (входит в "Русгидро") на поставку двух энергоагрегатов для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, сообщила компания "Ростех". "Ростех" импортозаместил вакуумные выключатели для железных дорог

"ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха") заключило контракт с "Сахалинэнерго" на поставку двух энергоагрегатов для Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Оборудование обладает суммарной мощностью 50 МВт обеспечит устойчивость энергосистемы острова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что агрегаты созданы на базе авиационных двигателей ПС-90А для обеспечения промышленных и бытовых объектов электроэнергией. Агрегат может быть задействован в качестве основного или резервного источника энергии, способен работать параллельно с энергосистемой, использовать в качестве топлива природный и попутный нефтяной газ, жидкое топливо.

"В соответствии с договором, оба энергоагрегата ЭГЭС-25ПА будут запущены в эксплуатацию в 2024 году", — отметил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, чьи слова также приводятся в сообщении.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 снабжает электричеством большую часть Сахалина, обеспечивает теплом самый крупный город острова — Южно-Сахалинск. Установленная мощность станции составляет 455 МВт, из которых 230 МВт вырабатывают газотурбинные установки, введенные в строй в 2013-2014 годах.

"Сахалинэнерго" обеспечивает централизованное электроснабжение 13 из 18 муниципальных образований области и теплоснабжение Южно-Сахалинска. Эксплуатирует крупнейшие электростанции области – Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1.